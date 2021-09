Başkan Aşgın, Milletvekili Ceylan ile esnafı ziyaret etti

Esnafla ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan heyet, normalleşme süreciyle birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi konusunda esnafı bilgilendirerek, esnafa işlerinde kolaylıklar, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Esnaf ziyaretlerine devam eden AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, esnafın taleplerini dinledi. Esnafın taleplerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ‘’ Esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bulduğumuz her fırsatta tüm esnafımızı ziyaret ederek taleplerini, dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz. Çözüm için gerekli talimatları verip esnafımızı güçlü tutmaya devam ediyoruz ‘’ şeklinde konuştu.

Belediye olarak esnafın yanında olduklarını her fırsatta gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ‘’ Her zaman esnafımızın destekçisi olduğumuz gibi pandemi sürecinde de esnafımızın yanında olduk. Saat Kulesi çevresinde bulunan esnafımızın dükkânlarının cephesini yenileyerek esnafımıza destekte bulurken şehrimizin tarihi dokusuna tekrardan kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum‘’ dedi.