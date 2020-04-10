Başkan Aşgın, Meclis üyeleriyle telekonferansta görüştü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm cadde ve sokakların, pazar yerlerinin yıkanarak dezenfekte edildiğini, tüm kamu binaları, cadde ve yeşil alanlarda çalışmalar yapıldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Çorum Belediyesi olarak bu süreçte tüm imkanlarımızı seferber ettik. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de vatandaşlarımızın yanında olup bu salgına karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz” dedi.

Telekonferans yöntemiyle AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanlarıyla görüşen Başkan Aşgın’a grup başkanlarından teşekkür geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyenin çalışmalarını takdir ettiklerini belirten grup başkanları, Belediye Başkanı Aşgın’a ve belediye çalışanlarına bu süreçte yapmış olduğu çalışmalar ve aldığı kararlar için teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarda da kolaylıklar diledi.

(Haber Merkezi)