Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
88125
ALTIN
337.580
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0358
EURO
7.1137

Başkan Aşgın maaşını koronavirüs mağdurları için bağışladı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir aylık maaşını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bağışladı.

Başkan Aşgın maaşını koronavirüs mağdurları için bağışladı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir aylık maaşını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bağışladı.

29 Mart 2020 Pazar 00:54
Başkan Aşgın maaşını koronavirüs mağdurları için bağışladı

Aşgın'ın bağışladığı maaşıyla alınan bebek bezi ve mamalar, Çorum Belediyesi Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. 

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gıda Bankasında Aşgın'ın bağışıyla temin edilen ürünleri teslim aldı. 

Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla bazı vatandaşların ekonomik yönden sıkıntı yaşadığını söyledi. 

Belediye olarak bir yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan mağdur vatandaşlara yardım götürmek için seferberlik başlattıklarını dile getiren Candan, "Salgın nedeniyle oluşan muhtaçlık durumları ve yaklaşan ramazan dolayısıyla yeni tedbirler almamız gerekti. Bu çerçevede yardım yapabilecek, ekonomik durumu elverişli vatandaşlardan yardım talep edeceğiz. Bu anlamda Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın da destek sürecini başlatmak ve bu konuda örnek olmak amacıyla bir aylık maaşını Gıda Bankasına bağışladı." diye konuştu.

Gıda Bankasından 8 binden fazla ailenin yararlandığına işaret eden Candan, "En acil ihtiyaç, bebek bezi ve maması. Bu nedenle Başkanımızın bağışıyla bebek bezi ve mama tedarik ettik. Pazartesi gününden itibaren vatandaşları yardım yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Candan, Türk milletinin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" anlayışıyla dünyanın neresinde sıkıntı varsa oraya yardım elini uzattığını, kendi komşusuna da yardım etmekten geri durmayacağından emin olduklarını vurguladı. 

AA

İlgili Haberler
"Heyecanımızı ilk günkü gibi koruyoruz"
"Heyecanımızı ilk günkü gibi koruyoruz"
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı
Terminal sessizliğe gömüldü
Terminal sessizliğe gömüldü
Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kamyon ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Belediye 61 geçici işçi alacak
Belediye 61 geçici işçi alacak
Değirmen makineleri bulunan depoda yangın
Değirmen makineleri bulunan depoda yangın
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim