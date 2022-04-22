Başkan Aşgın koltuğunu çocuklara devretti

23 Nisan’ın çocuk başkanlarından Eymen Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel’i arayarak şehrin tüm parklarının ve oyun alanlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel temizlenmesi istedi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’ı da arayan Yazıcı, okuluna kale ve spor malzemesi yardımı yapılması yönünde talimat verdi.

Başkanlık koltuğuna oturan Buğlem Şahin de, evden gelirken şehrin ne kadar temiz olduğuna dikkat ettiğini belirterek Temizlik İşleri Müdürü Tuğçe Ünal’ı arayarak yeni görevi nedeniyle tebrik ederek “Şehre kadın eli değdiği belli oldu. Böyle devam edin” diyerek işlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yazıcı ve Şahin’e çeşitli hediyeler verdi.