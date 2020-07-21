Başkan Aşgın, Kalede incelemelerde bulundu

Kale içerisinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Aşgın, metruk yapılan yıkım işlemlerinin kale duvarlarının etrafının açılması yönünde sürdüğünü vurguladı. Tescillenen 4 yapı haricindeki tüm binaların yıkım çalışmalarının büyük bir hassasiyetle devam ettiğini kaydeden Başkan Aşgın, kalenin restorasyon çalışmalarının Çorum turizmi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.