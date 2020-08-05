Başkan Aşgın, Kale mahalle sakinleriyle buluştu

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti ve CHP Belediye Meclis Üyeleri, Kale Mahalle Muhtarı Ali Şahin, merkez mahalle muhtarları, birim müdürleri ve çok sayıda Kale Mahallesi sakininin katıldığı programda konuşan Başkan Aşgın, “Çorum’u birlikte yöneteceğimize dair sözümüz vardı. Bu sözümüzün bir tecellisi olarak da huzurlarınızdayız. Biz Çorum’u sadece belediyedeki mesai arkadaşlarımızla birlikte değil, muhtarlarımızla, mahalle sakinlerimizle, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Bugün söz sizde” dedi.

Sosyal mesafe ve maske kuralı çerçevesinde yapılan mahalle buluşmasında Belediye Başkanı Aşgın, göreve geldikleri günden itibaren yaklaşık bir buçuk yıllık hizmet süresi boyunca Kale Mahallesine yapılan hizmetlerle ilgili de bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kale Mahallesi sakinlerinin taleplerini tek tek not aldı ve ilgili başkan yardımcıları ve müdürlere çalışma yapılması için talimat verdi.