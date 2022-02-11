Başkan Aşgın, Kahveciler Odası’nı ağırladı
Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen ve yeni yönetimi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Güncel 11.02.2022, 19:19
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Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB’a bağlı odalarda bir süre önce başlayan seçim süreci kapsamında Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanlığı’na seçilen Ahmet Şen ve yeni yönetimini makamında ağırlayarak bir süre görüştü.
Belediye Başkanı Aşgın, Oda Başkanı Şen ve yönetimini kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.
(Volkan SINAYUÇ)
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