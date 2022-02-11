Başkan Aşgın, Kahveciler Odası’nı ağırladı

Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB’a bağlı odalarda bir süre önce başlayan seçim süreci kapsamında Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanlığı’na seçilen Ahmet Şen ve yeni yönetimini makamında ağırlayarak bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Aşgın, Oda Başkanı Şen ve yönetimini kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

