Başkan Aşgın, iş insanlarına dolu dolu 3 yılı anlattı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Organize Sanayi Bölgesindeki iş insanlarına göreve geldiği günden beri yaptığı çalışmalarla ilgili sunum yaptı

Arsan Makine’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal, Arsan Makine Yönetim Kurulu Onursal Başkanı İsmail Kayılı, Arsan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kayılı, Belediye Başkan Yardımcıları, OSB Yönetimi ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Göreve geldikleri günden beri yaptıkları çalışmalarla her kesime yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler üretiyoruz.” dedi. Çorum için gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Son 3 yılda yaptığımız çalışmalarla şehrimize önemli yatırımlar kazandırdık. Belediyemizin mali durumundan hayata geçirdiğimiz projelere, altyapıdan devam eden projelere, şeffaflık ve hesap verilebilirlikten gönül belediyeciliği alanlarında yaptığımız çalışmalarla her kesimin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeye gayret ediyoruz.” diye konuştu.

Çorum Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten iş insanları ve sanayiciler, yaptığı sunum nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti. İş insanları, beklenti ve taleplerini Başkan Aşgın’a iletti.