Başkan Aşgın, Iraklı Abdullah’ı sevindirdi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yunus Emre Parkı’nda yapılan çalışmaları incelediği esnada çöpten kâğıt toplayan bir çocuk gördü. Kayıtsız kalamayan Başkan Aşgın, çocuğun yanına giderek sohbet etti. Ailesine destek olmak için kâğıt topladığını ifade eden 8 yaşındaki Iraklı Abdullah, babasının hasta olduğunu ve çalışamadığını, kendisinden başka 7 kardeşi daha olduğunu söyledi. Bunun üzerine Başkan Aşgın, Abdullah’tan Ramazan ve Bayram süresince kâğıt toplamayacağı sözünü alarak Abdullah’ın ailesinin ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını verdi.

