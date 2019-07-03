Başkan Aşgın, İDP’nin konuğu oldu

Çorum İnsani Değerler Platformu Dönem Sözcüsü Doç. Dr. Zekeriya Işık’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Mayıs-Haziran ayları arasında platform tarafından yapılan faaliyetler hakkında verilen bilginin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın söz alarak Çorum’u bütün paydaşlarıyla birlikte yönetmeyi esas alacaklarını seçim öncesinde sık sık deklare ettiklerini bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantıları ve buralarda yapılan istişareleri önemsediklerini kaydetti.

Başkan Aşgın, selamlama konuşmasından sonra Hitit Fuar ve Festivali çerçevesinde yapacaklar çalışmalar ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde düzenleyecek etkinlikler hakkında platform üyelerine bilgi verdi.

Çorum İnsani Değerler Platformu üyeleri Başkan Aşgın’a bir de teklifte bulunarak 15 Temmuz Müzesi’nin zenginleştirilmesini, Çorum’da bugüne kadar vatan savunması esnasında veya Aybüke öğretmen gibi görevi başında şehadete yürümüş olan bütün şehitlerin anıldığı bir köşenin de planlanmasını önerdi.

Toplantı İDP Sözcüsü Doç. Dr. Zekeriya Işık’ın kendilerini misafir ederek görüş ve düşüncelerini paylaşmalarına fırsat veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etmesiyle sona erdi.

(Haber Merkezi)