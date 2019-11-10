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Başkan Aşgın, içme suyu çalışmasını inceledi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis toplantısının ardından Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve meclis üyeleriyle birlikte Mimarsinan Mahallesi içme suyu şebekesi yapımını inceledi.

Başkan Aşgın, içme suyu çalışmasını inceledi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis toplantısının ardından Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve meclis üyeleriyle birlikte Mimarsinan Mahallesi içme suyu şebekesi yapımını inceledi.

10 Kasım 2019 Pazar 12:01
Başkan Aşgın, içme suyu çalışmasını inceledi

Mimarsinan Mahallesinde yaşanan su kesintilerinin sebebinin eskiyen asbestli su boruları olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Sürekli olarak su kaçaklarına sebep olan 3 bin metrelik asbestli boruları değiştirerek yerine polietilen boru döşedik. Bundan sonra Mimarsinan Mahallemizde ve Çorum Sanayi Sitemizde içme suyu hatlarından kaynaklanan su kesintilerinin büyük ölçüde önüne geçmiş olacağız. Çorum Sanayi sitesinde şu anda hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Su İşleri Müdürlüklerimiz ekipleri bir yandan içme suyu hattını değiştirip diğer yandan esnafımızın ve hemşehrilerimiz sıklıkla kullandığı bu yollarda bozulan yerlerini hızlı bir şekilde tekrardan asfaltlıyorlar. Bununla da kalmayıp sanayi içerinde asfaltın bozulan kısımları da kesilerek yeniden yapılıyor. Biz istiyoruz ki esnafımız kazansın, şehrimiz kazansın” dedi.

Başkan Aşgın, Çorum Sanayi Sitesine yapacakları hizmetler noktasında da sanayici esnafı ve kooperatiflerle istişarede bulunarak hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban da Çorum Sanayi sitesine güzel hizmetler yapıldığını belirterek, “Sanayi sitesine yaptığı hizmetler için Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve çalışma arkadaşlarına esnafımız adına teşekkür ediyorum. Tüm bu güzel hizmetlerin esnafımıza hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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