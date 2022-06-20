Başkan Aşgın, hacı adaylarını uğurladı

Aybike Turizm organizasyonu ile kutsal topraklara giden hac kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi. 252 hacı adayının yer aldığı kafile için düzenlenen uğurlama törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hacı adayları ile kutsal topraklara selam göndererek dua istedi. Başkan Aşgın “Rabbim yolunuzu açık etsin. Oraya gittiğinizde bizim selamlarımızı iletin. Suheyb-i Rumi’yi, Kereb-i Gazi’yi, Ubeydi Gazi’yi misafir eden topraklardan geldiğinizi, peygamber kokusunun ulaştığı Çorum’dan geldiğinizi söyleyin ve tüm şehrimizin selamını iletin. Rabbim haccınızı kabul eylesin. Kabe-i Muazzama da en güzel dualarınızı insanlığın saadeti ve huzuru için yapın. Rabbim, bütün günahlarınızı orada bırakıp huzur içinde tekrar gelmenizi nasip etsin inşallah.” dedi.

3 YAŞINDA HACI OLUYOR

Çorum’dan kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları arasında 3 yaşındaki Rabia Temur da yer aldı. Çorumlu esnaf Temur Market’in sahibi Özal Temur, eşi Zeynep Temur ile kızları Zehra, Kübra ve 3 yaşındaki Rabia Temur ile birlikte hacca uğurlandı. Kafilenin en küçük hacı adayı olan Rabia Temur ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Temur ailesine hayırlı yolculuklar diledi.

HAŞİM AHLATCI DA HAC KAFİLESİNDE

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Haşim Ahlatcı’yı da kutsal topraklara uğurladı. Vefa örneği göstererek Haşim Ahlatcı’yı uğurlayan Başkan Aşgın, bir süre sohbet etti. Başkan Aşgın, Haşim Ahlatcı ile kutsal topraklara dua ve selam gönderdi.

Yapılan duanın ardından 252 kişilik hac kafilesi otobüsle Merzifon Havaalanı’na gitmek üzere yola çıktı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, uğurlama töreni sırasında hacı adayları ile tek tek görüşerek, hayırlı yolculuklar diledi.

(Haber Merkezi)

