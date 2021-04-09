Başkan Aşgın göreve dönüyor
22 Mart tarihinde Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine eşi Feyza Aşgın ile birlikte tedavi altına alınan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bugün görevine dönüyor.
Güncel 09.04.2021, 00:51
16
Başkan Aşgın, tedavisinin bir süre evde, doktorların tavsiyesi üzerine 6 gün de hastanede devam ettiğini, son yapılan testinin ise negatif çıktığını belirterek, “Tedavi sürecimizi yakından takip eden HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin şahsında; fedakarane bir şekilde çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, güvenlikçilerimiz, filyasyon ekipleri ve dualarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu