Başkan Aşgın göreve dönüyor

Başkan Aşgın, tedavisinin bir süre evde, doktorların tavsiyesi üzerine 6 gün de hastanede devam ettiğini, son yapılan testinin ise negatif çıktığını belirterek, “Tedavi sürecimizi yakından takip eden HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin şahsında; fedakarane bir şekilde çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, güvenlikçilerimiz, filyasyon ekipleri ve dualarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

