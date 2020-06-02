Başkan Aşgın, gönüllere dokunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler öncesinde Belediye Başkanlarına hitap ettiği konuşmasında; “Şehirleri emanet görmek, emanet almak ancak gönül sahibiyse olur, gönüllere girerek olur. O zaman gönülden gönüle köprü kurulur. İnsan tüm mahlukata gönlünü açar, gönül şehirleri kurulur. Gönül tevazudur, gayrettir, samimiyettir, Rahman’ın evidir. İnsan tüm evrenin kalbidir, şehir de bunların mekanıdır.” şeklinde ifade ettiği anlayışı hizmetlerine en iyi şekilde yansıtmaya çalıştıklarının altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, amaçlarının halkın ve hakkın rızası olduğunu da tüm çalışmalarında vurguluyor.

Her yaş grubu ve her kesimle sıcak diyaloglar kurmayı başaran Başkan Aşgın’ın bu samimi davranışı Çorum halkı tarafından da takdir görüyor.

Seçim dönemi taahhüt ettiği tüm projelerle ilgili önemli mesafeler alındığını da aktaran Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın artık bir slogan haline gelen “şehrimizi, birlikte yöneteceğiz” esasına göre toplumun kesimleri ile bir araya geliyor. Başkan Aşgın, “şehrimizi birlikte yönetelim” ilkesiyle belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını oldukça önemsiyor.

Samimiyeti ve sıcak tavırlarıyla tüm Çorum’un sevgisini kazanan Başkan Aşgın’a Kale Mahallesinde devam eden asfalt çalışmaları esnasında da mahalle sakinleri büyük sevgi gösterisinde bulundu. Aydınlıkevler Sokağı sakinleri Başkan Aşgın’a kahve ikramında bulundu. Mahalle sakinleriyle dostane geçen sohbete Kale Mahalle Muhtarı Ali Şahin de eşlik etti.

Başkan Aşgın da kendisine gösterilen sevgiyi karşılıksız bırakmıyor.