Başkan Aşgın genç çiftin nikahını kıydı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ünal ve Yaylacı ailelerinin mutlu gününe ortak oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışan Murat Ünal ile Mine Yaylacı hayatını birleştirdi. Genç çiftin nikah töreni ise yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerine uygun gerçekleştirildi.

Genç çiftin Çorum Belediyesi Evlendirme Dairesi’ndeki nikahını ise Belediye Başkanı Aşgın kıydı.

Nikahı kıyarak nikah cüzdanını Mine Yaylacı’ya teslim eden Başkan Aşgın, çifte ömür boyu mutluluk dileklerini de ilettikten sonra çeşitli hediyeler verdi.

(Aliye ÖNCEL)

