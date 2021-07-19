Başkan Aşgın Gazileri unutmadı

Çorum Belediyesi gaziler onuruna Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde yemek düzenledi. Başkan Aşgın’ın yanı sıra yemeğe Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve Kıbrıs Barış Harekâtı Gazileri katıldı. Yemek başlamadan önce Kuran-ı Kerim Tilaveti yapıldı.

Günün anlamına ilişkin konuşma yapan Başkan Aşgın, önce Osmanlı döneminde ardından 1974’te Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’in yer aldığı koalisyonun önemli Kıbrıs’ın alınması konusunda önemli bir başarıya imza atıldığını ifade etti.

Başkan aşgın, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümünde bu vatanı vatan yapan, canını feda eden değerli şehitler ve gazilerin aileleri ile beraber olduklarını ifade ederek, “1974 Kıbrıs Harekâtında 498 şehit verdik. Yaklaşık 1200 yaralımız var. En fazla Kıbrıs gazisi olan şehirlerden birisi de Çorum olmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu topraklarının acıları, mutlulukları, güzellikleri bağrında taşıyan insanların yaşadığı bir coğrafya olduğundan söz eden Başkan Aşgın, özellikle bu coğrafyanın vatan olurken bu ülkedeki kadınlarının katkılarının ve desteklerinin asla unutulamayacağını sözlerine ekledi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, “Kıbrıs Barış Harekatının yıldönümünde bizleri unutmadığınız için teşekkür ederim. Biz vatan için, devlet için, Türk Milleti için gazi olduk. Bundan sonra da her zaman silah başına geçmeye hazırız.” dedi.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ise Kıbrıs Barış Harekatını TSK’nın büyük zaferlerinden biri olarak gördüğünü söyleyerek, “Şu anda hayatta olan tüm gazilerimize sağlık temenni ediyorum. Ebediyete intikal eden tüm gazi ve şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.