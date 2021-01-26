Başkan Aşgın esnafı dinledi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, son olarak da Kale Mahallesi Milönü bölgesinde bulunan esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi.

Bahabey, Cengiz Topel ve Uğur Mumcu Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla hasbıhal eden Başkan Aşgın, sorun ve talepler hakkında bilgi alarak, “hayırlı işler, bereketli kazançlar” temennisinde bulundu.

Vatandaşlar Başkan Aşgın’a yakın ilgi gösterirken, bazı sorunlarını da iletme fırsatı buldu. Esnaf ziyaretlerine bazı belediye meclis üyeleri de katıldı.

(Haber Merkezi)