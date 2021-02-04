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Başkan Aşgın esnafı dinledi

Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, her fırsatta Çorum'da değişik bölgelerde esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Güncel 04.02.2021, 19:47
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Başkan Aşgın esnafı dinledi

Belediye Başkanı Dr. Aşgın, son olarak Osmancık Caddesi’nde esnafın ve halkın sorunlarını dinledi.

Osmancık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Aşgın, cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşlarla da hasbıhal ederek sorun ve talepler dinlemeyi ihmal etmedi.

Esnafa “hayırlı işler, bereketli kazançlar” temennisinde bulunan Başkan Aşgın her zaman esnafın yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

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