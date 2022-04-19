Başkan Aşgın, Engelli Yüzme Takımına palet hediye etti
Çorum Belediyesi gönüllere dokunan hizmetlerle hayatı güzelleştirmeye devam ediyor. Kent Konseyi Engelli Meclisi üyelerinin oluşturduğu engelli yüzme takımına Belediye Başkanı Aşgın, tam destek verdi.
Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde engelli bireylere her türlü kişisel gelişim ve rehabilite eğitimi veren Çorum Belediyesi, Kent Konseyi Engelli Meclisi çatısı altında da engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Engelli Meclisinin yüzme kursu talebine Buhara Kültür Merkezi bünyesinde özel seanslar açarak destek veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yüzme konusunda iddialı olan ve ciddi anlamda yol kat eden engelli öğrencilere yüzme paleti hediye etti. Başkan Aşgın, “Siz mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Siz hep gülün diye elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Bugüne kadar kendilerine sürekli destek olduğu için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Neslihan Hüsülüoğuları, “Hayatlarımıza dokunuyorsunuz. Her alanda belediye var ve biz bu desteği ciddi anlamda hissediyoruz” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|31
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Granada
|32
|29
|17. Cadiz
|32
|31
|18. Mallorca
|32
|29
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|32
|25