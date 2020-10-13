Başkan Aşgın'dan İlim Yayma Cemiyetine kutlama ziyareti

İlim Yayma Cemiyeti’nin güzel insanlar yetiştiren güzel bir cemiyet olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hem ümmet coğrafyasına hem ülkemize çok büyük katkıları oldu bu cemiyetimizin. Kamu yararına çalışmaları olan bir cemiyet; özellikle üniversite, lise ve imam hatip camiasının yurtlar noktasında büyük bir ihtiyacını karşılıyor." dedi.

Şehrimizde de 1990'lı yıllardan beri hizmet veren İlim Yayma Cemiyeti'nin şehrimizin manevi hayatına büyük katkılar sağladığını belirten Başkan Aşgın, "Öğrencilerin barınma ihtiyacının giderilmesi noktasında hayati öneme sahip bir fonksiyonu icra ediyor. Bu ülkeyi karşılıksız seven güzel adamlar yetiştirmesi önemli. Gençlerimize eğitim- öğretim döneminde, akademik anlamda ve sosyal hayatına dokunmak suretiyle manevi anlamda katkılar veriyor. Bu gençler, sadece şehrimizde değil; ülkemizde ve tüm dünyada İ’lâ-yi Kelimetullâh davası misyonu noktasında çalışmalarını sürdürüyor" dedi ve belediye olarak sivil toplum örgütlerine destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi’nin canı gönülden desteklerini hissettiklerini belirten İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şube Başkanı Mustafa Tuzcu, "Milletin cemiyeti kuruluşundan bugüne 70. yılına geldi. Daha nice yılları görmeyi umut ediyorum." diye konuştu ve ziyaretlerinden ötürü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e teşekkür etti.