Başkan Aşgın'dan çiftçilere bayram kutlaması

Bayram günleri ve önemli günlerde yaşlıları, şehrin renkli simalarını, bu şehre hizmet eden önceki dönem siyasileri unutmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı vefa ziyaretleri ve telefon görüşmeleri ile gönüllere dokunuyor. Başkan Aşgın, bu kez de Dünya Çiftçiler Gününün Ramazan Bayramı ile çakışması sebebiyle çiftçi ve üretici odaklı kurumların ve STK’ların temsilcilerini arayarak onların nezdinde tüm çiftçilerin bayramlarını ve günlerini kutladı.

Çiftçinin, üreticinin alın teri ile emeğini helal kıldığını vurgulayan Belediye Başkanı Aşgın, “Üretmek bizim dinimizde ve kültürümüzde kutsaldır. Biz böyle inanıyoruz. Dünya da artık bu noktaya doğru gidiyor ve her geçen gün tarımsal ve hayvansal üretime daha fazla yoğunlaşıyor. Üreticilerimizin hatırlandığı gün olan Dünya Çiftçiler Günü bu yıl Ramazan Bayramına denk geldi. Bu vesileyle şehrimizde faaliyet gösteren çiftçi odaklı kuruluş ve STK temsilcilerini görüntülü olarak arayarak onların nezdinde tüm çiftçilerimizin bayramını ve günlerini kutladık” dedi.

“İlk defa bir belediye başkanı arayarak bayramımızı kutladı”

Sıcak diyalogların yaşandığı görüntülü bayramlaşma trafiğinde Belediye Başkanının kendilerini aradığı kurum ve STK temsilcileri ilk defa bir belediye başkanının kendilerini görüntülü arayarak bayramlarını ve Dünya Çiftçiler gününü kutladığını söyledi. Bayramlarının ve günlerinin kutlanmasından duydukları memnuniyeti ve mutluluğu ifade eden kurum ve STK temsilcileri şahısları ve tüm çiftçiler adına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Şube Müdürü Turhan Ekmekçi, Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, Tarım Kredi Kooperatifi Serdar Önder, Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral ve Çorum İl Muhtarları Derneği Başkanı Hacı Koca’yı arayarak günlerini ve bayramlarını tebrik etti.