Başkan Aşgın da kan verdi

Belediye Başkanı Aşgın, Vali Çiftçi’nin Kızılay’a kan bağışı yapma davetine icabet ederek bağışta bulundu. Vali Çiftçi’nin daveti üzerine Kızılay’ın Valilik bahçesinde kurduğu bağış standına giden Başkan Aşgın; “Sayın Valim mesajınızı aldım. Daha çok kişiye ‘can’ olmak, tüm insanlık ile 'kan kardeşi' olmak için ben de davetiniz üzerine Kızılay'a bağışında bulundum. Daha çok kişiye ulaşmak, umut olmak için Kızılay'ımızın her zaman yanındayız” diyerek kan bağışı yaptı. Kan bağışına Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürleri de iştirak etti.

Öte yandan Belediye Başkanı Aşgın da benzer bir daveti sosyal medya hesabından HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e yaparak, “Bu güzel çağrıyı biz de Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk Hocamıza yapıyoruz. Sayın Rektörümüzü kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)