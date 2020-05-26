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Başkan Aşgın, çalışan personeliyle bayramlaştı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Bayramı’nın ilk iki gününde görevi başındaki personeliyle bayramlaştı.

26 Mayıs 2020 Salı 19:07
Başkan Aşgın, çalışan personeliyle bayramlaştı

Çeşitli birimlerde bayramda da çalışan personelini çalıştığı yerde ziyaret ederek “Hayırlı Bayramlar” temennisinde bulunan Başkan Aşgın, “Her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde ve bayramda da büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Fedakarlıkları ve gösterdikleri gayret, takdire şayandır. Bu vesileyle tüm personelimize tekrar hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Aşgın, bayramda çalışan personele işlerinde kolaylıklar diledi. Aşgın, bayramda görev yapan kolluk güçlerini de ziyaret ederek bayramlarını kutlamayı ihmal etmedi.

(Haber Merkezi)

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