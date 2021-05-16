Başkan Aşgın, bu bayramda geleneği bozmadı

Önceki dönem Çorum belediye başkanlarını arayarak bayramlarını kutlamayı gelenek haline getiren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu bayram da geleneği bozmadı. Çorum’a hizmetleri geçen önceki dönem belediye başkanlarını görüntülü arayarak hatırlarını sorup, bayramlarını kutladığı videoyu “Bayram hatır sormaktır” başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Aşgın paylaşıma şu notu düştü: “Şehrimize hizmet etmiş önceki dönem belediye başkanlarımızla bayramlaştık. Bu şehre gönlünü vermiş, taş üstüne taş koymuş tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal etmiş başkanlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.”

Başkan Aşgın’ın, sıcak diyaloglara sahne olan bu paylaşımı takipçileri tarafından samimiyet ve vefa örneği olarak yorumlandı ve beğeniyle karşılandı. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda Başkan Aşgın’ın Eski Çorum Belediye Başkanlarından, Ali Osman Alveren, Ömer Abuhanoğlu, Turhan Atlamaz, Muzaffer Külcü ve Zeki Gül’le yaptığı telefon görüşmesi yer alıyor.

