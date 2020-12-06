Başkan Aşgın birimleri inceledi
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bazı Belediye birimlerini gezerek personelle sohbet etti.
Güncel 06.12.2020, 18:59
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Çorum Belediye Başkanı Aşgın önceki gün Belediye Hizmet Binası ve Turgut Özal İş Merkezi içerisinde yer alan Belediye birimlerini tek tek gezdi. Aşgın, burada personel ile sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Aşgın geziyle ilgili yaptığı paylaşımda; “Belediye hizmet binamızda Çorum’umuza hizmet için aşkla çalışan mesai arkadaşlarımıza işlerinde kolaylıklar diledik” görüşüne yer verdi.
(Haber Merkezi)
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