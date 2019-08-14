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Başkan Aşgın, Belediye personeliyle bayramlaştı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yoğun mesai ile çalışan personeli yalnız bırakmadı.

Başkan Aşgın, Belediye personeliyle bayramlaştı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yoğun mesai ile çalışan personeli yalnız bırakmadı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:03
Başkan Aşgın, Belediye personeliyle bayramlaştı

Günün her saatinde çalışan İtfaiye ve Su Kanalizasyon Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Aşgın personelin bayramını kutladı. Çorum Belediyesi ekiplerinin tatil günlerinde bile yoğun mesai ile çalıştığını ifade eden Aşgın, “Kurban Bayramı’nda hemşehrilermizin sıkıntı yaşamaması, bayramlarını daha güzel geçirmeleri için ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. İtfaiye, temizlik, su ve kanalizasyon müdürlüğü ekiplerimiz bayram gününde mesai halindeler. İtfaiye müdürlüğü ekiplerimiz bayram süresince birçok olaya müdahale ettiler. Vatandaşlarımızın kaçan kurbanlıklarını kaçtıkları yerden kurtarma olayından ev yangınlarına kadar yoğun bir mesai harcadılar. Yine temizlik müdürlüğü ekiplerimiz Türkiye’nin en temiz şehirlerinin başında gelen Çorum’umuzun temiz kalması için 24 saat çalışmaya devam ediyorlar. Su ve Kanalizasyon müdürlüğü ekiplerimiz hemşehrilerimizin mübarek günlerde su ve kanalizasyon sıkıntısı yaşamamaları adına sürekli teyakkuz halindeler. Ben bütün çalışma arkadaşlarımıza bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve bayramlarını kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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