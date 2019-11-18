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Başkan Aşgın, Bahçelievler sakinleriyle buluşacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler Mahallesi sakinleri ile bir araya gelecek.

Başkan Aşgın, Bahçelievler sakinleriyle buluşacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler Mahallesi sakinleri ile bir araya gelecek.

18 Kasım 2019 Pazartesi 16:03
Başkan Aşgın, Bahçelievler sakinleriyle buluşacak

Mahalle buluşmaları kapsamında ilk buluşmasını Akkent Mahalle sakinleri ile gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ikinci buluşmasını Bahçelievler Mahallesi sakinleri ile gerçekleştirecek. Mahalle buluşmalarının devam edeceğini ve tüm mahallelere giderek vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyeceklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Seçim öncesinde de sık sık dile getirmiştik. Biz hemşehrilerimize her zaman yakın olacağız. Onların dertleri ile yakından ilgileneceğiz ve sorunlarını çözmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Mahalle buluşmalarını oldukça önemsiyoruz. Bu nedenle de kısa süre içerisinde tüm mahallelerimize gitmeyi hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi planlıyoruz. İlk buluşmamızı Akkent Mahallesi’nde bulunan hemşehrilerimizle gerçekleştirdik. Alfabetik sıraya göre yapacağımız mahalle buluşmalarımızın ikincisini ise Bahçelievler Mahalle sakinleri ile yapacağız. Tüm birim müdürlerimiz ve amirlerimiz ile Bahçelievler Mahallesi’nde olacağız, hemşehrilerimizin sorunlarını dinleyeceğiz, çözümü noktasında da elimizden ne gelirse yapacağız. Cuma günü saat 16.00’da Bahçelievler Mahalle Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz mahalle buluşmamıza tüm mahalle sakinlerini davet ediyoruz” dedi.

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