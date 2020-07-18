Başkan Aşgın, Bahar 1. Caddedeki içme suyu çalışmasını inceledi

Geçtiğimiz hafta Bahar 1. Caddede başlattıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Aşgın, “Bahar Caddesinde önemli bir çalışma yürütüyoruz. Asfalt serimi öncesi caddeyi 90 cm kazdık. Altyapı ile ilgili tüm eksiklikleri tamamlıyoruz. An itibariyle de burada içme suyundaki basınçla ilgili şikâyetler geliyordu. 200 metre uzunluğundaki içme suyu hattımızın ekonomik ömrünü doldurmuş olan asbestli borular yerine daha teknolojik ve uzun ömürlü olan Polietilen borularla değiştiriyoruz. Bölgedeki içme suyu hattını da yenilemiş olacağız. Bu caddemizin sadece asfaltını yapmakla kalmıyoruz suyla ilgili sorununu da çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde de tüm altyapı çalışmalarını tamamlamış ve asfaltını da sermiş olacağız. Hayırlı olsun. " diye konuştu.

Muhtar Kızıltepe: Yapılan tüm hizmetler için teşekkür ediyorum

Bahçeliever Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe, yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Kızıltepe, “Mahallelilerimize şunu demek istiyorum. Çorum büyüdü, hizmet alanı da çoğaldı. Vatandaşımız hizmet bekliyor ama bu hemen olmuyor. Mahallemizin öncelikli, ivedi sorunları bir an önce yapılıyor" diye konuştu. .