Başkan Aşgın Ayasofya’ya gidecek

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılacak olması kararı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Temmuz 2020 olarak planlanan Ayasofya’da kılınacak ilk Cuma Namazı’na katılacağını duyurdu.

Başkan Aşgın, isteyen Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Ayasofya’da saf tutacaklarını belirterek, “Kutlu fethin sembolü Ayasofya Camisini tekrar ibadete açan, 89 yıllık hasreti dindiren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyorum. Ayasofya’da kılınacak ilk Cuma namazında arzu eden Belediye Meclis Üyelerimizle bizler de saflardaki yerimizi alacağız” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)