Başkan Aşgın, Ankara’da vekillerle biraraya geldi
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ankara’da AK Parti Çorum Milletvekilleri ile buluştu.
Belediye Başkanı Aşgın önceki gün 2.5 yıllık icraatlarını basın mensuplarına anlattığı toplantı sonrasında Ankara’ya giderek bir dizi ziyarette bulundu.
Başkan Aşgın, Ankara’da biraraya geldiği Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile birlikte ilk olarak TBMM’de AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile görüştü.
Ceylan ve Kaya ile Çorum için yaptıkları çalışmaları istişare ettiklerini belirten Başkan Aşgın daha sonra TBMM’de AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’yu da ayrıca ziyaret etti. Aşgın, Milletvekili Kavuncu ziyaretini de sosyal medya hesabından; “Milletvekilimiz Sayın Erol Kavuncu ile Belediyemiz çalışmalarıyla ilgili istişarede bulunduk. Aşkla Çalışıyoruz” paylaşımında bulundu.
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6