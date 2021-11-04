Başkan Aşgın, Ankara’da vekillerle biraraya geldi

Belediye Başkanı Aşgın önceki gün 2.5 yıllık icraatlarını basın mensuplarına anlattığı toplantı sonrasında Ankara’ya giderek bir dizi ziyarette bulundu.

Başkan Aşgın, Ankara’da biraraya geldiği Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile birlikte ilk olarak TBMM’de AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile görüştü.

Ceylan ve Kaya ile Çorum için yaptıkları çalışmaları istişare ettiklerini belirten Başkan Aşgın daha sonra TBMM’de AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’yu da ayrıca ziyaret etti. Aşgın, Milletvekili Kavuncu ziyaretini de sosyal medya hesabından; “Milletvekilimiz Sayın Erol Kavuncu ile Belediyemiz çalışmalarıyla ilgili istişarede bulunduk. Aşkla Çalışıyoruz” paylaşımında bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

