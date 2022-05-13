Başkan Aşgın, Ankara'da ÖNDER'li gençlere buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın katılımlarıyla Genç ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen programda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlere hitap etti.

Tefekkür ikliminin gençlerine sesleniyorum diye sözlerine başlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bizim birçok iyi kimiz var; iyi ki Müslüman olarak doğduk, iyi ki Anadolu Coğrafyasında bu milletin bir mensubu olarak doğduk. Bir taraftan dini ilimleri öğrenirken diğer taraftan fenni ilimleri öğrendik. Bu iyi kilerden bir tanesi var ki başka bir millette yok! O da Yunus’tur. Yunus olmak, Yunus’ça düşünmek dünyalıklara arkayı dönmeyi ve ahrete yönelmeyi gerektirir. Eğer İmam hatipliysek, Müslüman evladıysak, şuurluysak ve boşuna yaratılmadık, bizim bir davamız var, amacımız var diyorsak yönümüz ahrete olacak çünkü Yunus’ça duruş bunu gerektirir. Bu da Hz. Peygamberin bize bıraktığı Allah’ın ipine sımsıkı sarılmakla olur. BU yolda ibadetle, cihatla ve çalışarak heybemizi doldurmamız lazım. Bizden öncekiler çalıştı, biz de bundan sonra çalışacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

