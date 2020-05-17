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Başkan Aşgın, akülü araç hediye etti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iftarlık yemek dağıtımı esnasında karşılaştığı 72 yaşındaki engelli İbiş dedenin isteğini yerine getirdi. Başkan Aşgın, hazırlanan akülü aracı İbiş dedeye bizzat kendisi teslim etti. 

17 Mayıs 2020 Pazar 19:02
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Başkan Aşgın, akülü araç hediye etti

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Çorum’da uyguladıklarını, yaptıkları çalışmalarla gönülleri âbad ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İbiş dede’nin sevincinin her şeye bedel olduğunu söyledi. 
İftarlık yemek dağıtımı ve yaşlı ziyaretleri esnasında karşılaştığı İbiş Aydın’ın kendisinden istediği akülü aracı ramazan bayramı öncesi İbiş dedeye teslim ettiklerini ifade eden Başkan Aşgın, “İbiş dedemiz bizden akülü engelli aracı istedi. Biz de bu isteğe duyarsız kalamazdık. İbiş dede gibi büyüklerimizin, ulu çınarlarımızın dualarına mazhar olmak bizim en büyük kazancımız. Onların eline diken batsa bizim içimiz yanar. Belediye olarak hangi ihtiyaçları varsa onların yanındayız.” dedi. 
Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte akülü aracı teslim etmek için İbiş dede’nin evine giden Başkan Aşgın, “İbiş dedemize gıda bankamızdan da düzenli olarak gıda yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ramazan ayı içerisinde de her gün sıcak yemeğini evine kadar götürüyoruz. 72 yaşında yalnız yaşıyor. Ayaklarından rahatsız. Hayata hiç küsmemiş bir büyüğümüz. Bu şartlarda orucunu aksatmadan tutan İbiş dedemize Ramazan ayı içerisinde her türlü yardımı yapıyoruz” şeklinde konuştu. 
İbiş Dedenin kendisinden akülü araç talebi üzerine ilgili birime hemen talimat verdiğini ifade eden Başkan Aşgın, “İbiş dedemizin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz O’nun duasına talip olduk. İnşallah bundan sonra akülü aracıyla birlikte daha mutlu bir hayat sürer” diye konuştu. 
10 yıl önce aldığı akülü aracının artık eskidiğini ve kullanılamaz durumda olduğunu ifade eden İbiş Aydın, Başkan Aşgın’ın hediyesi karşısında çok duygulandı. İbiş dede, “Akülü aracım artık çalışmıyordu. Sürekli arıza veriyordu. En sonunda daha yapılmaz dediler. Ben de kaldım böyle. Bir gün baktım biri girdi içeri. İftarlık yemek getirdi, oturduk konuştuk, hatrımı sordu. Meğerse Belediye Başkanıymış. Allah O’ndan razı olsun. Akülü arabam bozuk dedim, 3 günde getirdi arabayı. Şimdi dışarı çıkamıyoruz virüsten ama inşallah bir atlatalım bu arabayla ben Ulu Camiye namaza gideceğim" diye konuştu. 

(İHA)

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