Başkan Ali Sülük’ten İskilip MYO’ya tam destek sözü

Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr.Muammer Cengil’i ziyaret eden İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, sınıfları tek tek gezerek, öğrencilerin dilek ve taleplerini dinledi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ali Sülük, Meslek Yüksek Okulu’nun öğrencilerinin belediye olarak her zaman yanında olduklarını belirterek, İlçe için Meslek Yüksek Okulu’nun çok büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük; “Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretim görevlilerinin istek ve taleplerini dinledik. Ziyaretimiz esnasında bizlere eşlik ederek, problemleri yerinde görmemizi sağlayan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Cengil hocamıza ve görevli arkadaşlara teşekkür ederim. Meslek Yüksekokulu’nun yeni binasının bir an önce bitirilmesi için her türlü girişimin içerisinde olduğumuzu bildirir, tüm hemşerilerimize selam ve muhabbetlerimi sunarım ” dedi.

(Haber Merkezi)