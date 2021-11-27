Başkan adayından öğretmenlere jest

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası başkan adaylarından Gazi Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eğitimcilere anlamlı bir jestte bulundu.

Başta Çıraklık Eğitim Merkezi olmak üzere Çorum merkezdeki ilk, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden Demir, eğitimcilere hazırlamış olduğu hediye paketlerini verdi.

(Haber Merkezi)

