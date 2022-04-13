BASK 20 yaşında

Siyasi partilerin vesayetini reddeden 7 sendikanın 11 Nisan 2002 tarihinde biraraya gelerek BASK’ı kurduğunu belirten Hayati Çam, “20 yıl önce bağımsız sendikacılık mücadelesini zorunlu kılan şartlar, bugün daha da ağırlaşmış halde ve yine şiddete bile başvurarak devam ediyor. Bir partinin gençlik veya kadın kolları ne ise yandaş sendikaların durumunun da aynı olduğu kamuoyu, memurlar ve o sendikaların üyeleri tarafından da bilinmektedir” dedi.

Hükümetlerle toplu pazarlığa oturan sendika ve konfederasyonların sendikal hareketi getirdiği noktanın bağımsız sendikacılık anlayışına olan ihtiyacın çok daha net bir şekilde ortaya konulduğunu ifade eden Çam; “Aradan geçen 20 yıllık süre yandaş sendikacılıkla, güdümlü sendikacılıkla, arka bahçe sendikacılığıyla, arka bahçede sendikacılıkla, ideolojik sendikacılıkla, müstemleke sendikacılığı ile mesafe alınamayacağını, yeni haklar almak şöyle dursun kazanılmış hakların bile korunamayacağını açıkça göstermiştir. BASK, bu ihtiyaç çerçevesinde bağımsız sendikacılık anlayışına sahip sendikalar tarafından kurulmuştur” diye konuştu.

(Bülent USLU)

