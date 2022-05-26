“Basit Usul”e tabi olmanın şartları yeniden belirlendi

Tebliğ ile Basit Usule tabi olmanın şartlarının yeniden belirlendiğini ifade eden ÇESOB Başkanı Gür, Basit Usulde elde edilen kazançların 2021 yılı gelirlerinden itibaren Gelir Vergisi’nden istisna olduğu için Gelir Vergisi Beyannamesi verilmeyeceğini, başka gelirler için beyanname verilse dahi Basit Usul kazançların dahil edilmeyeceğini söyledi.

Basit Usulde önceden olduğu gibi belge (fatura-fiş) düzenlemeye devam edileceğini vurgulayan Recep Gür, DBS sistemine kayıt girmeye devam edileceği, beyanname verilmediği için vergi levhasının oluşturulmasına da gerek olmadığını dile getirdi. Gür, ayrıca tebliğin yeni bir uygulama içermediğini de sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

