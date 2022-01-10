“Basının yanında olma görevini sürdüreceğiz”

Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Osman Bolluk, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

“Basına destekle geçen 61 yılı ardımızda bırakırken, sorumluluğumuzun farkında olarak 2022 yılında da basınımızın yanında olma görevini sürdüreceğiz” diyen Bolluk mesajının devamında şunları söyledi:

“Evlerimize kapanmak zorunda kaldığımız, afetlerin canımızı yaktığı günlerde, yayın organlarında haberler hiç eksik olmadı. Tam zamanında bizlere ulaştırıldı. Her şart ve zorlukta vazifesini yerine getiren gazetecilerimize emekleri için teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

