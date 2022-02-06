Son Dakika

“Basının sorunlarına tüm siyasi partiler birlikte sahip çıkalım”

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, BİK Genel Kurulunun hükümet kanadı temsilcilerinin atanamaması sonucu toplanamadığını ve dolayısıyla yerel basının can suyu kabul edilen resmi ilan fiyat tarifesinin artırılamadığını söyledi. Kolaylı, resmi ilan fiyatının yerel gazeteler için en az 35 lira olması gerektiğini de tekrarladı.

Güncel 06.02.2022, 19:08
72
“Basının sorunlarına tüm siyasi partiler birlikte sahip çıkalım”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TGK tarafından hazırlanan raporu inceleyeceğini, başta meslek yasası ve internet yasası olmak üzere yasal düzenlemeler konusunda gereken desteğin verileceğini belirterek, “Yasanın hazırlanmasında gereken tüm çalışmaya destek oluruz. Üzerinde mutabakat sağlandığında da kanun teklifi olarak TBMM’ye sunarız” dedi. 

Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olan ve bünyesinde 9 gazeteciler federasyonu ile 86 gazeteciler cemiyetine üye 20 bin basın çalışanını bir araya getiren Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara’daki makamında ziyaret etti.
CHP Genel Merkezinde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette, TGK tarafından hazırlanan “Medyanın sorunları ve çözüm önerileri 2022” başlıklı raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “Özellikle yerel basınımız gerçek anlamda yaşam mücadelesi veriyor. Basın özgürlüğünden mesleki sorunlara ve ekonomik koşullara kadar çözüm bekleyen konularda desteğinizi istiyoruz” dedi.
TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, TGK Onursal Başkanı Nazmi Bilgin, TGK’ya üye gazeteciler federasyonlarının başkanları, CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan’ın yer aldığı görüşmede, medyanın sorunlarına değinen TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, medya sektörünün, ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik gibi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
Ziyarette, medyanın sorunlarına ve çözüm önerilerine değinen TGK Onursal Başkanı ve Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkanı Nazmi Bilgin de 52 yıllık meslek yaşamında özellikle yerel medyanın bu kadar zor dönemden geçtiğine hiç tanık olmadığını ifade etti. 
Medya sektöründe yaşanan sorunları yakından takip ettiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, basının toplumlar ve siyaset kurumları için önemini çok iyi bildiğini söyledi. 
Basının gücünün siyasi otorite tarafından sınırlandırılmak istendiğine sık sık şahit olunduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan sorunların çözümü için bütün siyasi parti liderlerinin katılımıyla bir toplantı yapılmasını, sorunların açık yüreklilikle ortaya konulmasını, ortak akılla çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.   
Kılıçdaroğlu, kamu olanaklarının medya kuruluşlarına ayrımcılık yapılmadan aktarılması gerektiğini de vurgulayarak, “Medya sektörü gelişmiş demokratik ülkelerde çeşitli yöntemlerle desteklenir. Ama bu destekler adil ve objektif kurallar çerçevesinde şeffaf bir şekilde verilir. Kamunun medyaya aktaracağı kaynak, yine kamuya yarar sağlayacaktır. Örneğin kamu spotları medya kurumlarında objektif kriterlere göre ücreti karşılığında eşit ve hakça yayınlanabilir.” diye konuştu. (Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-5°
az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@