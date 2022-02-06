“Basının sorunlarına tüm siyasi partiler birlikte sahip çıkalım”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TGK tarafından hazırlanan raporu inceleyeceğini, başta meslek yasası ve internet yasası olmak üzere yasal düzenlemeler konusunda gereken desteğin verileceğini belirterek, “Yasanın hazırlanmasında gereken tüm çalışmaya destek oluruz. Üzerinde mutabakat sağlandığında da kanun teklifi olarak TBMM’ye sunarız” dedi.

Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olan ve bünyesinde 9 gazeteciler federasyonu ile 86 gazeteciler cemiyetine üye 20 bin basın çalışanını bir araya getiren Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara’daki makamında ziyaret etti.

CHP Genel Merkezinde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette, TGK tarafından hazırlanan “Medyanın sorunları ve çözüm önerileri 2022” başlıklı raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “Özellikle yerel basınımız gerçek anlamda yaşam mücadelesi veriyor. Basın özgürlüğünden mesleki sorunlara ve ekonomik koşullara kadar çözüm bekleyen konularda desteğinizi istiyoruz” dedi.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, TGK Onursal Başkanı Nazmi Bilgin, TGK’ya üye gazeteciler federasyonlarının başkanları, CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan’ın yer aldığı görüşmede, medyanın sorunlarına değinen TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, medya sektörünün, ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik gibi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Ziyarette, medyanın sorunlarına ve çözüm önerilerine değinen TGK Onursal Başkanı ve Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkanı Nazmi Bilgin de 52 yıllık meslek yaşamında özellikle yerel medyanın bu kadar zor dönemden geçtiğine hiç tanık olmadığını ifade etti.

Medya sektöründe yaşanan sorunları yakından takip ettiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, basının toplumlar ve siyaset kurumları için önemini çok iyi bildiğini söyledi.

Basının gücünün siyasi otorite tarafından sınırlandırılmak istendiğine sık sık şahit olunduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan sorunların çözümü için bütün siyasi parti liderlerinin katılımıyla bir toplantı yapılmasını, sorunların açık yüreklilikle ortaya konulmasını, ortak akılla çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, kamu olanaklarının medya kuruluşlarına ayrımcılık yapılmadan aktarılması gerektiğini de vurgulayarak, “Medya sektörü gelişmiş demokratik ülkelerde çeşitli yöntemlerle desteklenir. Ama bu destekler adil ve objektif kurallar çerçevesinde şeffaf bir şekilde verilir. Kamunun medyaya aktaracağı kaynak, yine kamuya yarar sağlayacaktır. Örneğin kamu spotları medya kurumlarında objektif kriterlere göre ücreti karşılığında eşit ve hakça yayınlanabilir.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

