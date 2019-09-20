Basının sorunları Ankara gündeminde

Başta Basın İlan Kurumu aracılığı ile alınan ilanlar, Basın Meslek Yasası ve basında çalışma koşulları olmak üzere çeşitli konuları içeren raporu AK Parti yöneticilerine sunan Kolaylı, görüşmelerde, “TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından Meclis Gündemi’ne gelecek olan Yargı Reformu Paketi, basın sektörümüze ilişkin önemi değişiklikler öngörülmektedir” dedi.

İcra - iflas ve ihale ilanları başta olmak üzere Basın İlan Kurumu aracılığı ile alınan resmi ilanların, yazılı basının adeta can suyu niteliğinde olduğuna dikkat çeken Kolaylı, “Ancak, yeni tasarı ile resmi ilan statüsünde olan ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğu bulunan icra ilanlarının, yeni uygulamada kalkacağını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konunun çözümü için temaslarda bulunuyoruz diye konuştu.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen, Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sefa Özdemir ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Koordinatörü Sinan Tunç’un yer aldığı heyet tarafından AK Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'a sunulan raporda, icra iflas ilanlarının kaldırılmasına ilişkin olarak şu görüşlere yer verildi;

“Halen icra-iflas ilanları resmi ilanlar içinde yüzde 50’den fazla bir pay tutmaktadır. Bu oran yaygın medyada yüzde 80, yerel medyada yüzde 60’lar seviyesindedir. İcra iflas ilanlarının iptali, zaten zor durumda olan yerel basın kuruluşlarını kapanma noktasına getirecek, dolayısıyla bir yandan istihdam kaybı, diğer yandan vergi kayıpları yaşanacaktır.”

BİK mevzuatı çerçevesinde yazılı basına verilmekte olan resmi ilan gelirlerinin hemen tamamının KDV, BİK Komisyonu, SGK prim, damga, muhtasar, gelir ve kurumlar vergileri yolu ile kamuya döndüğüne dikkat çekilen raporda, “Yargı Reformu Paketi’nde öngörüldüğü şekilde bir değişiklik yapılması halinde 10 bin kişiye yakın istihdamda çok ciddi kayıplar yaşanacak, kamu verdiği ilanlar yolu ile oluşturduğu sigorta ve vergilerden mahrum kalacak, reklam eşdeğerleri yolu ile ortaya çıkan devasa katma değer kaybı olacaktır” denildi. (Haber Merkezi)