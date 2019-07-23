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“Basının olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum’da görev yapan yerel basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

“Basının olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum’da görev yapan yerel basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

23 Temmuz 2019 Salı 22:31
“Basının olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez”

ÇESOB Başkanı Recep Gür, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında basının bir ülke için çok önemli olduğunu ifade etti.

Basının olmadığı bir ülkede demokrasiden ve insan haklarından asla söz edilemeyeceğini vurgulayan ÇESOB Başkanı Gür, şunları kaydetti: “Hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Ülkemizde ve dünyada yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, her ortamda, her koşulda, sorumluluk duygusu içinde, toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren medya çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir.

İlimizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında, bu başarının ülke ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmaların devamını diler, başta ilimizde faaliyet gösteren gazete, haber ajansları, radyo, internet gazeteleri ve dergi temsilcileri olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlar, vefat etmiş tüm gazetecilere de Allah'tan rahmet dilerim.”

(Volkan SINAYUÇ)

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