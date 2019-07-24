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“Basının kaleminin yenilendiği gün”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “Türk basın hayatında önemli bir dönüm noktasını teşkil eden 24 Temmuz 1908 günü, basından sansürün kaldırılarak, gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başladığı tarihtir. Günümüzde ise artık basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur” dedi.

“Basının kaleminin yenilendiği gün”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “Türk basın hayatında önemli bir dönüm noktasını teşkil eden 24 Temmuz 1908 günü, basından sansürün kaldırılarak, gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başladığı tarihtir. Günümüzde ise artık basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur” dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:50
“Basının kaleminin yenilendiği gün”

İl Başkanı Ahlatcı, ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürel durum nedeniyle gazetecilik mesleğinin hem zor hem de çok hassas çizgiler üzerinde yürütülmesi gereken önemli bir meslek olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

“Özellikle 15 Temmuz’da ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden hain darbe girişimine karşı dik duruş sergileyen ulusal ve yerel basınımız, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tutum sergilemiştir. Milli iradeyi ve hassasiyetlerimizi hedef seçen hainlere karşı safını belli ederek halkı doğru bilinçlendirme konusunda yönlendiren gazetecilerimiz, tarihte yerini almıştır Bu da göstermiştir ki, milli değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokrasimizin en büyük güvencesidir.

Hiç şüphesiz ki basın, bir milletin müşterek sesidir. Toplumsal gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde yayarak toplum fertlerinin aydınlanmasına katkı sağlayan, toplumun duygu, beklenti ve hedeflerini de dış dünyaya duyuran başlı başına bir kuvvet, köprü, bir rehberdir. Bu duygu ve düşüncelerle; basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümünde, başta ilimizde faaliyet gösteren yerel ve yaygın gazete, televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri ve haber ajansları temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” dedi. (Haber Merkezi)

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