“Basının güç kaybı, halkın haber alma hakkına darbe”
CHP İzmir Milletvekili, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu eski Başkanı Atila Sertel, Türkiye’nin en temel sorunlarından birinin, ekonomide yaşanan darboğaz olduğunu, ülkenin iyi yönetilmediğini, halkın hayat pahalılığına yenik düştüğünü, basının da bu durumdan çok olumsuz etkilendiğini belirterek, “Bu koşullarda yerel gazeteleri ayakta tutanları birer kahraman olarak görmek gerekir” dedi.
Gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Atila Sertel, yerel basının içinde bulunduğu durumu değerlendirirken, kriz dönemlerinde kısıtlamaya reklamlardan başlandığını anlatarak, demokratik niteliği tartışılır devletlerin bile basına değişik yöntemlerle destek sağladığını, Türkiye’de ise küçük esnafa sağlanan desteklerin bile medyadan esirgendiğini söyledi.
Basının, özgürlüğünü ve gücünü kaybetmesinin halkın haber alma özgürlüğüne darbe anlamına geleceğini ifade eden Milletvekili Sertel, “Basın çökerse, halk da kör, sağır ve dilsiz hale gelir” ifadesini kullandı.
Çorum için ÇORUM HABER’in ve Mehmet Yolyapar’ın öneminin gözardı edilemeyeceğini belirten Atila Sertel, “Yıllardır duruşunu ve düzeyini koruyan ÇORUM HABER’i ve değerli meslektaşım Mehmet Yolyapar’ı yıllar sonra tekrar ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. ÇORUM HABER’in marka değeri, Türkiye çapında tartışılmaz durumda. Bu onurlu çizginin daha uzun yıllar sürdürüleceğine de yürekten inanıyorum.” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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