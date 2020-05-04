“Basının görevini yapabilmesi için basın özgürlüğü önemli”

Çorum Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yaptığı açıklamada gazetecilerin, toplumun gözü, kulağı ve dili olduğunu, gece-gündüz, tatil-bayram demeden çalışan, büyük bir özveri ve emek harcayarak, toplumu aydınlatmak için adeta bütün zamanını işine adayan basın mensuplarının bu görevi yaparken evrensel hukukun standartlarından sapmadan, milletlerin, bireylerin hak ve hürriyetlerine saygı duyarak hareket ettiklerini ifade etti.