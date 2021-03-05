Basının eğitimine Vali’den destek

Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek, Kurum’un çalışmaları ve basın mensuplarının eğitimine yönelik etkinlik planları hakkında bilgi verdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Basın İlan Kurumu’nun Çorum’da düzenleyeceği eğitim çalışmalarına gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. BİK Müdürü Abdullah Güler, Vali Çiftçi’ye, BİK tarafından bastırılan Dr. Mehmet Gedizli’ye ait kitap setini armağan etti.

(Haber Merkezi)