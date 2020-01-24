Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -3°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122142
ALTIN
300.744
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7735
EURO
6.5530

“BASINIMIZA KATKI İÇİN VARIZ”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Amacımız sektöre katkı sağlamak, istihdamı arttırmak, basın kuruluşlarına ve çalışanlarına destek olmak. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Ortak akıldan yanayız” dedi.

“BASINIMIZA KATKI İÇİN VARIZ”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Amacımız sektöre katkı sağlamak, istihdamı arttırmak, basın kuruluşlarına ve çalışanlarına destek olmak. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Ortak akıldan yanayız” dedi.

24 Ocak 2020 Cuma 21:00
“BASINIMIZA KATKI İÇİN VARIZ”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, kısa adı BEBKA olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile birlikte düzenlenen “İnternet Haberciliğinin Gelişimi” projesinin sertifika töreni nedeniyle geldiği Bursa’da, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’yı Basın Kültür Sarayı’ndaki BGC merkezinde ziyaret etti. Genel Müdür Duran; “Basınımıza katkı sunmak için varız” mesajı verdi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın Basın Kültür Sarayı’nı ziyaretine, BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç ve Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez de eşlik etti. Kurum olarak basın sektörüne katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade eden Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Amacımız sektöre katkı sağlamak, istihdamı arttırmak, basın kuruluşlarına ve çalışanlarına destek olmak. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Ortak akıldan yanayız” dedi.

Basın İlan Kurumu’nun, gazetelere destek için kurulduğunu vurgulayan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Teknolojinin gelişmesi ve dijital haberciliğin gündeme gelmesi ile birlikte yazılı basın sıkıntılı bir döneme girdi. Kağıt fiyatlarından personel giderlerine kadar çeşitli sıkıntılar var. Bu sıkıntıların bilincindeyiz ve dönüşüm sürecinde başta eğitimler olmak üzere basına destek olacak çalışmaların içinde olacağız" diye konuştu.

Ziyaretten memnunluk duyduğunu ifade eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin tarihçesine ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Toplam 567 üyesiyle Türkiye’nin en güçlü basın meslek örgütlerinden olan Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin, Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına dernek” statüsünde çalıştığını ifade eden Kolaylı, üyelere doğum, vefat ve evlilik yardımı yapıldığını, ayrıca üyelerin üniversitede öğrenim görev çocuklarına burs verildiğini kaydetti.

Basın Kültür Sarayı’nın Bursa’ya kazandırılması sürecini de anlatan BGC Başkanı Nuri Kolaylı, “Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak 1997 yılında satın aldığımız arsayı kat karşılığı müteahhide vererek Basın Kültür Sarayı’nın yapımını sağladık. Basın Kültür Sarayı bünyesinde mülkiyeti Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olan Kültür Bakanlığı onaylı Bursa Basın Tarihi Müzesi, Nilüfer Sahnesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Merkezi, BGC Lokali, sergi salonları, Nilüfer Belediyesi’yle birlikte oluşturduğumuz Akkılıç Kütüphanesi yer alıyor” dedi.

Ziyarette Bursa Basın Tarihi Müzesi’ni, Nilüfer Sahnesi’ni ve Akkılıç Kütüphanesi’ni de gezen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Bursa Basının gücüne tanık olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmalardan dolayı Nuri Kolaylı’yı kutladı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Suda indirime gidilmedi, 4 aylık erteleme var”
“Suda indirime gidilmedi, 4 aylık erteleme var”
Tuvalet kapıları önüne çıta perde
Tuvalet kapıları önüne çıta perde
Tüfekle kendini vurdu
Tüfekle kendini vurdu
Sendikalardan Aşgın’a hediye
Sendikalardan Aşgın’a hediye
Araçlar çarpıştı: 1 yaralı
Araçlar çarpıştı: 1 yaralı
Çorum’da Hastalıktan Ari Köy oluşturulacak
Çorum’da Hastalıktan Ari Köy oluşturulacak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim