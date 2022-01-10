“Basınımız kamu vicdanının sesidir”

Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, 20 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Gazeteciliğin halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslek olduğunu belirten Muhammed Taha Derin, “Bu mesleği icra etmekte olan gazeteci arkadaşlarımız da ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar” dedi.

Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın ve medyanın aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarından olduğunu dile getirerek yayınladığı mesajında: “Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu vesileyle; Çorum halkına sunmuş oldukları hizmetten dolayı ilimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim” görüşüne yer verdi.

(Aliye ÖNCEL)

