“Basınımız demokratik toplumun kaçınılmaz gereğidir”

Gazeteciliğin bilgi, birikimin ve yeteneğin harmanlandığı kutsal mesleklerin başında geldiğini, gelişen ve değişen dünyanın en büyük ihtiyaçlarından olan iletişim, haberleşme ve toplumsal duyarlılığı yansıtan düşüncelerin gazetecilerin eleğinden geçerek kamuoyuna aktarıldığını belirten AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, “Halkın doğrudan bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi adına büyük emekler sarf eden gazeteciler, kimi zaman oldukça riskli ve zor şartlar altında görevlerini icra etmektedirler” diye konuştu.

Basının gücü ve etkinliğinin içinde bulunduğumuz iletişim çağında kitle iletişim araçları ile birlikte arttığını vurgulayan Ceylan basın kuruluşlarının çağdaş demokrasilerde iletişimin en güçlü araçları olduğunu da ifade ederek mesajında şu görüşlere yer verdi; “Basın demokratik toplumun kaçınılmaz bir gereğidir. İnsanların doğru bilgiye ulaşma ihtiyaçları ve hakları vardır. Topluma bu hakkı kullanması yönünde en büyük katkıyı basın mensupları sağlamaktadır. Basın mensupları görevlerini yaparken haberlerini objektif tarafsız olarak yaparak doğru bilgilendirmelidirler. Bu nedenledir ki basınımızın topluma karşı da büyük, ciddi sorumlulukları vardır. Demokrasinin doğru sağlıklı bir şekilde işlemesi için düşüncelerin, görüşlerin ve haberlerin kamuoyuna doğru ulaştırılması çok önemlidir. Toplumu önemli konularda aydınlatarak kamuoyu oluşturan basınımız sosyal, özgür ve demokratik anlayış açısından hayati bir öneme sahiptir. İlimizin kalkınmasında sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde önemli katkılar sağlayan, görevlerini gerçekleştirmek için zaman ve mekan gözetmeksizin her zaman büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan, kendileriyle her zaman övündüğümüz basın mensuplarımızı takdir ve tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor ve 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyorum.”

(Haber Merkezi) )