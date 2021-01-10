“Basını özgürleştirmek için elimizden geleni yapacağız”

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 1961’den bu yana gazeteci kardeşlerimiz için kutlanan bir gün. Yaz-kış demeden, dünyanın dört bir yanında haber yapmak için uğraşan kardeşlerimiz dahil tüm gazeteci çalışanların gününü Gelecek Partisi adına kutluyorum.

Doğru bir haber yapmak, doğru bir yazı yazmak için basının özgür olması şart. Görüyoruz ki birçok gazetecinin, maalesef doğru haber yerine söyleneni yazmaları, kendisinden istenilen şekilde yazmaları ya da haberi yaşamamaları ne kadar baskı altında olduklarını gösteriyor. Biz Gelecek Partisi olarak basını özgürleştirerek, demokrasinin asli unsuru olan haber alma ve verme mekanizmalarını onaracağız.

Gelecekte özgür bir basın ve emeğinin karşılığını alabilen bir basın olması için elimizden geleni yapacağız.

Bu duygu ve düşünceler ile tekrar Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun.”