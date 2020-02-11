Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Kolaylı’ya TGK Bölge Başkanları da eşlik etti.

Genel Müdür Rıdvan Duran’la sektörün sorunlarına yönelik istişarede bulunan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcileri, Basın İlan Kurumu’nun sektöre verdiği destekten memnuniyet duyduklarını ve bu desteğin artarak devam etmesini talep etti.

Duran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ‘Basın İlan Kurumu olarak basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz’ dedi.

(Haber Merkezi)