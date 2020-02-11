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“Basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ı ziyaret etti.

“Basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ı ziyaret etti.

11 Şubat 2020 Salı 22:40
“Basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Kolaylı’ya TGK Bölge Başkanları da eşlik etti.

Genel Müdür Rıdvan Duran’la sektörün sorunlarına yönelik istişarede bulunan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu temsilcileri, Basın İlan Kurumu’nun sektöre verdiği destekten memnuniyet duyduklarını ve bu desteğin artarak devam etmesini talep etti.

Duran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ‘Basın İlan Kurumu olarak basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz’ dedi.

(Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
TGKBasın İlan KurumuTürkiye Gazeteciler KonfederasyonuBİK
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