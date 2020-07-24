“Basın toplumun en önemli güvencelerinden biri”

Basının, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirten Ceylan, 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra bu uygulamaya son verilmesinin günümüzde "Sansürün kaldırılması" olarak adlandırıldığını hatırlattı. 24 Temmuz tarihinin, bu nedenle Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığına işaret eden Milletvekili Ceylan, ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi çok önemli işlevlerinin bulunduğunu ifade etti.

Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basının, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan, farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basının önemli görevler üstlendiğinin de bir gerçek olduğunu vurguladı.

Ceylan, demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basının, etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapmasının, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapmasının demokrasi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Basının, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağladığını belirten Milletvekili Ceylan, “Bu duygu ve düşüncelerle, sansürün kaldırılışının yıl dönümünde; tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İlimiz basınına bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)